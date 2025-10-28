L’oroscopo di oggi, martedì 28 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 28 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

In amore pausa di riflessione o fase d’incertezza, può riguardare chi mette in discussione un amore, ma pure chi deve fare una scelta tra due storie.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Impégnati molto per ottenere qualcosa di più. Non fare tutto di corsa, dai tempo al tempo!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Favoriti i contatti di lavoro, conoscenze e amicizie. È per te un piacere riuscire a mettere allegria e concordia nell’ambiente familiare e in quello degli amici.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

L’importante è ritrovare energia, gli eventi degli ultimi sei mesi hanno messo a dura prova il tuo fisico! Oggi è possibile ricevere una bella conferma.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Una fase di buon equilibrio psicofisico, accompagnata da un ottimo umore ti contraddistingue in questa giornata. In amore c’è possibilità di un ritorno di fiamma. Non escludo una buona novità nel lavoro.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Nel lavoro devi essere un po’ più cauto, possibili pause di riflessione. In famiglia piccole dispute con fratelli o parenti per responsabilità da dividere.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Prima cosa cerca di allontanare le persone che non ti piacciono, concediti ogni tanto una breve pausa ed elimina i rami secchi. E’ importante fare progetti per il futuro sia in amore che nel lavoro.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre E’ bene recuperare forza e forma fisica. Questo è un periodo in cui potresti prendere decisioni radicali. Non lasciare il certo per l’incerto.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Cerca di non esagerare in amore perché qualche complicazione in più nei rapporti in genere, se non si sta attenti, potrebbe tornare stasera. Non badare a spese, naturalmente sempre entro i limiti…

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio l tuo lavoro adesso viene più apprezzato. Amore in recupero: c’è bisogno della tua complicità!

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio In questa giornata devi organizzarti bene altrimenti rischi solo di perdere tempo. Temi come la velocità, il dinamismo, la scelta rapida e la prontezza dei riflessi, sono all’ordine del giorno.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo E’ possibile riconciliarsi con una persona, vivere delle belle emozioni. Giornata di recupero per il lavoro.