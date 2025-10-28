“L’esorcista del Papa” con Russell Crowe stasera su Rai 4: la trama del film

Disponibile anche in lingua originale, il film “L’esorcista del Papa” con Russell Crowe stasera su Rai 4: ecco la trama
Ispirato ai libri autobiografici di padre Gabriele Amorth, tra cui Un esorcista racconta e Nuovi racconti di un esorcista, “L’esorcista del Papa” con Russell Crowe è proposto da Rai 4 martedì 28 ottobre 2025 alle 21:20 in prima visione Tv.
Nel 1987, padre Gabriele Amorth, esorcista ufficiale del Vaticano, viene inviato in Spagna per indagare sul caso di un ragazzo americano posseduto da una forza demoniaca. Durante l’esorcismo, Amorth scopre un’antica cospirazione che la Chiesa ha cercato di tenere nascosta per secoli. Mentre affronta il male soprannaturale, il sacerdote si trova a combattere anche contro i segreti del Vaticano e le ombre del proprio passato.
Nel cast: Russell Crowe, Daniel Zovatto, Alex Essoe, Franco Nero, Laurel Marsden, Cornell S. John, Peter DeSouza-Feighoney, Paloma Bloyd, River Hawkins, Carrie Munro.