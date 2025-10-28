La tiktoker Rita De Crescenzo a Belve: è polemica sui social

Rita De Crescenzo a Belve: “Un figlio a 13 anni e 30 anni di droga, ma nella vita si può cambiare”. Dopo le polemiche, Fagnani spiega perché l’ha invitata

Questa in prima serata torna ‘Belve‘, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle e giunto alla sesta stagione: appuntamento ogni martedì alle 21.20, dal 28 ottobre. Tra gli ospiti della prima puntata Rita De Crescenzo, influencer tra le più seguite d’Italia con oltre 2milioni di follower. Una vita complessa, a tratti drammatica, segnata da sofferenze, abusi e dalla droga, fino a una sorta di rinascita grazie al successo sulla piattaforma social TikTok. Nello studio di Belve emergono tutte le ombre di una vita segnata da dolori, abusi e droga, così come il suo desiderio di riscatto. “Sono passata dalle stalle alle stelle”, con me “la gente ha visto che nella vita si può cambiare” dice la tiktoker. “Sto crescendo mentalmente. Sto studiando, vengono a farmi lezioni a casa”.

Si definisce ‘tiktokana’ (e non tiktoker) o anche ‘showget’ (invece che showgirl), ma al di là di qualche storpiatura lessicale, più o meno intenzionale, Rita De Crescenzo rispondendo alle domande di Francesca Fagnani mostra un lato inedito. “Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. La gente mi tiene come una Madonna” dice la tiktoker. “Non sarà troppo?” replica Fagnani che poi le chiede: “È molto imitata?”. “Sì, tanto”.

“Che infanzia è stata la sua?” chiede la giornalista. “Bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni” racconta De Crescenzo. Fagnani spiega che il ragazzo con cui ha avuto il figlio è Ciro Marranzino, della famiglia Contini, che poco il parto venne arrestato. “Non ho nulla a che vedere con la famiglia. Ero una bambina” spiega De Crescenzo. “È rimasta in rapporto con lui?” insiste Fagnani. “Sì, siamo in buoni rapporti perché è il padre di mio figlio”.

Fagnani ricorda i processi aperti, imputata per spaccio di droga (venne arrestata nel 2017), ma anche per diffamazione nei confronti di un deputato e di un ristoratore . Lei si difende e dichiara innocente: “Ho sempre detto che ho fatto uso di droga, ma non ho mai spacciato” dice De Crescenzo. “Il ricordo più brutto del periodo della tossicodipendenza?” domanda la giornalista. “Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale. Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta. E guarda adesso come sto bella! Nella vita si può cambiare e sto qua a raccontarlo”. “A chi deve delle scuse’” chiede Fagnani. “Ai miei figli. Io vivo da 7 anni. La mia vita è solo di 7 anni”.

A Fagnani svela che un suo impegno politico sarebbe “portare la gente del popolo a votare. Organizzerei dei pullman, andando casa per casa”. “Ci sono le Circoscrizione, si vota sotto casa, non c’è bisogno dei pullman” interviene Fagnani. Ma lei insiste “Io invece organizzo dei pullman”. E a proposito di pullman, sul noto caso di Roccaraso la giornalista le chiede: “Ci ha guadagnato?”. “No e non conosco le agenzie che hanno organizzato i viaggi. Io ho fatto solo dei video super bellissimi”.

Nello studio di Belve De Crescenzo rivela anche che il suo sogno è “girare un film con Christian De Sica, una commedia ambientata a Napoli”. “Che trama immagina?” chiede Fagnani. “Immagino un bel film di Natale. Io sono una fan sfegatata di De Sica, da piccola ho visto tutti i suoi film”. Siparietto, esilarante fino alle lacrime, quando la tiktoker spiega a Fagnani la parentela con Massimo Ranieri. Anello di congiunzione sarebbe la nonna della De Crescenzo, “Giuseppa di Zazzariello”…

FAGNANI RISPONDE ALLE POLEMICHE

A poche ore dalla prima puntata della nuova stagione di Belve su Rai 2, condotta da Francesca Fagnani, è esploso un acceso dibattito in rete a seguito dell’annuncio dell’ospitata di Rita De Crescenzo, influencer tra le più seguite d’Italia con oltre 2milioni di follower. “Una vita complessa, a tratti drammatica, segnata da sofferenze, abusi e dalla droga, fino a una sorta di rinascita grazie al successo sulla piattaforma social TikTok”, annuncia il programma.

Molti utenti, commentando il post social della conduttrice con le anticipazioni dell’intervista, hanno criticato la scelta, chiedendosi: “Ma avevamo bisogno di questa intervista?“, e commenti del tipo: “Perché dare risalto a questa persona? Che decadenza…“. E anche: “Ma noi paghiamo il canone per vedere questo?“

Fagnani non si è fatta attendere e ha pubblicato una replica decisa, spiegando che la De Crescenzo è “una persona che non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa”, e che la sua partecipazione è motivata da un “passato drammatico (abbandono, violenze) e tante ombre che meritano di essere raccontate”. La conduttrice aggiunge che la trasmissione “non toglierebbe mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità”, ribadendo anche il proprio legame con Napoli, città dell’ospite, definita “la più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca”.

L’intervista sarà trasmessa questa sera, martedì 28 ottobre su Rai 2.

