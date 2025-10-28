La cagnolina Bianca riconsegnata alla mamma di Pamela Genini, uccisa dall’ex

La cagnolina Bianca riconsegnata alla mamma di Pamela Genini. Lieto fine, seppur turbolento, per la chihuahua della ragazza uccisa due settimane fa dal compagno a Milano

Ora Bianca è con la mamma e i familiari più stretti di Pamela, sua sfortunata compagna di vita. Il desiderio di Una Genini, madre della 29enne di Strozza uccisa brutalmente due settimane fa dal compagno a Milano, è stato realizzato, anche se non tutto è ‘filato liscio’.

L’ACCUSA DELLA FAMIGLIA DI PAMELA Al “FANTOMATICO EX”

La donna aveva fatto sapere nei giorni scorsi che, nonostante le sollecitazioni avanzate anche alle forze dell’ordine, non aveva potuto riavere con sé la cagnolina della sfortunata figlia. Anzi aveva accusato di maltrattamenti l’uomo che fin subito dopo l’omicidio della ragazza aveva raccolto e tenuto con sé la chihuahua, ovvero Francesco Dolci, suo ex compagno e confidente, mettendo pure in dubbio la conoscenza tra i due, definendolo ‘fantomatico ex’.

IL RINCONGIUNGIMENTO IN DIRETTA CON LO “SPINTONE”

Così, per venire incontro al desiderio della donna, la trasmissione “Ore 14” di Rai 2 aveva organizzato per la puntata di oggi, lunedì 27 settembre, un ‘lieto fine’ in diretta, con tanto di consegna di Bianca alla mamma di Pamela per mano di una volontaria.

Invece, non tutto è andato come si pensava: purtroppo la donna, che anche prima del funerale della figlia aveva richiesto massimo rispetto della privacy e del dolore della famiglia, non ha reagito bene alla vista delle telecamere. Come racconta il conduttore Milo Infante ha infatti preso con sé la cagnolina con forza, dando una forte spinta alla volontaria dell’associazione Dimensione animale di Bergamo e spaventando la stessa Bianca. Lo stesso Infante si augura che sia stata solo una reazione impulsiva della donna, già fortemente provata dal dolore di queste settimane.

