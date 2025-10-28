Josep Martinez, portiere dell’Inter, travolge e uccide un anziano in carrozzina

Tragedia in provincia di Como, a Fenegrò un anziano in carrozzina elettrica è stato travolto e ucciso da un Suv, alla guida Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter

Tragedia in provincia di Como, a Fenegrò un anziano in carrozzina elettrica è stato travolto e ucciso da un Suv, alla guida Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. È successo questa mattina, intorno alle 9,30, quando il calciatore 27enne si stava recando ad Appiano Gentile, poco distante dal luogo dell’incidente. L’impatto è stato fatale.

Martinez, nonostante lo stato di choc, ha prestato subito aiuto alla vittima, un 81 enne, e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: elisoccorso, ambulanza e carabinieri. Purtroppo, i tentativi di rianimazione, da parte dei sanitari, non sono serviti: le condizioni dell’anziano erano troppo gravi ed è deceduto poco dopo sul posto.

LA CARROZZINA AVREBBE TAGLIATO LA STRADA AL SUV: AL VAGLIO L’IPOTESI DEL MALORE

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente: al vaglio dei carabinieri l’ipotesi che l’uomo in carrozzina, forse per un malore, possa avere cambiato improvvisamente direzione, tagliando la strada al Suv Byd guidato dal calciatore. Inutile il tentativo di frenata: la sua scia di un centinaio di metri è rimasta visibile ad occhio nudo sull’asfalto.

In segno di lutto la società nerazzurra ha annullato la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu, che era in programma oggi alle ore 14: lo ha comunicato lo stesso club con una nota stampa.

