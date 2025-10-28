“Il tuttofare” con Sergio Castellitto stasera su Rai 5: la trama del film

Stasera su Rai 5 il film “Il tuttofare” con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci, Clara Alonso: la trama

Antonio Bonocore è un giovane praticante legale brillante e ambizioso, che lavora per Salvatore Toti Bellastella, uno dei più influenti avvocati d’Italia. Sfruttato come tuttofare, Antonio si occupa di ogni incombenza, dal lavoro d’ufficio alle faccende personali del suo capo. Quando Bellastella gli propone un incarico assurdo in cambio della tanto agognata assunzione, Antonio si ritrova coinvolto in una situazione grottesca che mette alla prova i suoi principi e il suo futuro.

E’ la trama del film “Il tuttofare” in onda martedì 28 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 5. Nel cast: Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci, Clara Alonso.