I crimini in Bosnia al centro di “The Hunting Party – I cacciatori” su Rai Movie: la trama

Tratto da una storia vera, il racconto di un giornalista americano Simon del cameraman che danno la caccia a un criminale di guerra serbo in “The Hunting Party – I cacciatori” su Rai Movie: la trama

Ispirato a un articolo del giornalista Scott Anderson, e presentato fuori concorso alla 64a Mostra del Cinema di Venezia, “The Hunting Party – I cacciatori” è il film in onda martedì 28 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai Movie.

Simon Hunt, un reporter caduto in disgrazia, convince il suo ex collega Duck e il giovane cameraman Benjamin a seguirlo in una missione per rintracciare Radoslav Bogdanović, un criminale di guerra serbo noto come “La Volpe”. Fingendosi agenti della CIA, i tre attraversano la Bosnia alla ricerca dell’uomo, ma la loro copertura viene compromessa e si ritrovano braccati da forze ostili. Mentre la tensione cresce e le verità emergono, la loro caccia si trasforma in una lotta per la sopravvivenza, mettendo alla prova il coraggio e la lealtà di ciascuno.