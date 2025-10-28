“Dreamy Saloon” è la nuova collezione Pomandère SS2026

Dreamy Saloon, la nuova collezione SS26 di Pomandère, si ispira a un immaginario cinematografico che intreccia polvere e poesia, evocando il fascino crudo e luminoso del Far West

La nuova collezione SS26 di Pomandère si ispira a un immaginario cinematografico che intreccia polvere e poesia, evocando il fascino crudo e luminoso del Far West.

“Dreamy Saloon” è un viaggio che affonda le sue radici nelle atmosfere western: l’energia vibrante dei rodei, la quiete sospesa delle case di legno immerse nelle montagne rocciose, la vastità di un deserto che diventa spazio interiore.

Al centro della narrazione, una donna a cavallo attraversa l’orizzonte arido. I suoi capelli danzano nel vento, la sua figura si staglia netta come simbolo di libertà. È una donna autentica, indomita, che unisce grazia e determinazione: un’eroina contemporanea che, come la terra che calca, non conosce compromessi.

Le cromie definiscono l’anima della collezione ideata da Carlo Zanuso. I toni naturali del marrone e della calce si intrecciano con gli écru e i gessi più luminosi. La palette si ravviva attraverso accenti di arancio vibrante, zolfo-indaco e azzurro polvere, mentre i verdi botanici — dall’oliva all’aloe fino al wasabi — dialogano con il giallo brillante e il tono “savana”. Il blu notte incontra il blu elettrico, gli avori e i rosa malva si sfumano in lampone, creando un equilibrio tra forza e delicatezza.

La ricerca tessile, da sempre cuore pulsante di Pomandère, si amplia in questa stagione con una pluralità di superfici e lavorazioni che raccontano la bellezza imperfetta del paesaggio selvaggio. Il cotone, proposto in molteplici declinazioni, spazia dal popeline —unito, patchwork e con piping a contrasto — fino al voile ricamato e alla garza crêpe dal sapore romantico. La stampa dégradé, ispirata al manto dei cavalli e realizzata con pittura artigianale, aggiunge un tocco di unicità. Lo chiffon di cotone-seta, con macro righe vacanziere, e il madras ultra-leggero ridefiniscono l’idea di camiceria country in chiave femminile.

Lo shantung rigato di viscosa-cotone-seta impreziosisce i capi più eleganti, mentre l’accoppiato seta-cotone, trattato con tintura in capo, offre superfici lucenti e vissute. La gabardina e il panama di cotone, con lavaggi “sun-faded”, riportano alla dimensione desertica, mentre i lini in varie grammature compongono un guardaroba completo e versatile. La viscosa-lino, fluida e raffinata, è arricchita da una tintura dégradé a immersione. I tessuti transizionali come il drill di TENCEL™ e la flanella cotone-lana allungano la vita stagionale della collezione.

Il denim gioca un ruolo innovativo: il carbone con trama bianca è lavorato con abrasione laser e arricchito da dettagli floreali in rilievo; il bull denim, tinto con la tecnica indaco-zolfo, propone contrasti minerali profondi e vibranti.

La maglieria arricchisce il guardaroba con proposte che uniscono comfort e femminilità. Il cotone-lino, fresco e arioso, richiama la texture dei cactus grazie a superfici mosse e micro frange; il cotone a effetto lucido aggiorna i basici quotidiani. Il cotone indaco-zolfo dona profondità cromatica a maglie a coste, mentre l’alpaca-cotone offre morbidezza estiva in toni di oceano e albicocca. Le lavorazioni tie dye su alpaca-lana rendono ogni capo irripetibile, con sfumature manuali che raccontano la vitalità artigianale.

Nei dettagli si ritrova la poetica della collezione: ricami dal gusto vintage evocano le tende di un vecchio saloon, mentre quadri vichy e madras restituiscono l’energia spensierata del rodeo. Abiti fluenti, giacche destrutturate e superfici striate ricordano le nervature dei cactus, traducendo il paesaggio in eleganza materica. Ogni capo porta con sé il respiro del vento e la memoria della polvere.

Con Dreamy Saloon, Pomandère costruisce una narrazione che intreccia folk e femminilità, natura e immaginario western. Una collezione che, come la donna che la indossa, è libera, resistente, capace di essere al tempo stesso romantica e indomita. Una moda che porta in sé la poesia del paesaggio, trasformando la frontiera in una dimensione intima, contemporanea e senza tempo.