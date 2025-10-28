Delitto di Garlasco, la tesi dell’avvocato Taormina: “Chiara era con Sempio, gli conviene dirlo”

Delitto di Garlasco, l’avvocato Taormina è convinto che dietro il delitto ci sia un triangolo sentimentale che coinvolgeva Andrea Sempio: “Parli con gli inquirenti prima di essere arrestato”

Non è la prima volta che lo dice. Il giorno stesso in cui si diffuse la notizia dell’impronta trovata sul muro vicino al corpo di Chiara Poggi, Carlo Taormina disse che dietro il delitto di Garlasco c’era un “menage a trois” con Alberto Stasi e Andrea Sempio. Qualche giorno fa il noto avvocato (ed ex deputato) è tornato alla carica con questa tesi con un lungo post sui social, entrando maggiormente nei dettagli. E consigliando a Sempio di andare in Procura a raccontare la verità che finora non ha mai detto. E cioè che lui era amante di Chiara e che proprio per questo la ragazza sarebbe stata uccisa da Stasi, o perchè li ha trovati insieme o appena Sempio se ne è andato da casa Poggi. A questa che a molti è sembrata una ‘sparata’, è seguita un’intervista al Giornale. Nel post, Taormina parla per ipotesi astratta anche di “arresto” per Sempio, una misura – dice il legale- che la Procura potrebbe tentare perchè buona parte dell’opinione pubblica se la aspetta.

IL POST DI TAORMINA

Questo il lungo post social di Taormina: “Qualcuno dica a Sempio di andare in Procura coi suoi ottimi avvocati a rendere interrogatorio. Stanno per arrestarlo perché questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno computo e stanno compiendo, annunciando colpi di teatro in continuazione rivelatisi ogni volta delle autentiche patacche. Ora non sanno più che fare e per placare l’opinione pubblica e per coprire le loro anomale operazioni , potrebbero, come spesso accade, tentare la strada dell’arresto che è molto attesa dalla parte sanguinaria dell’opinione pubblica e salvarsi anche da possibili responsabilità che a Nordio sono state già sollecitate. Sempio vada in Procura e dica il vero e cioè che si è fatto un falso alibi perché non ne poteva più di stare sotto processo da innocente e non da assassino e che per la stessa ragione avrebbe corrotto Venditti o molto più plausibilmente ha dato i soldi agli avvocati che gli hanno fatto credere che li dovevano dare a Venditti. Ai magistrati dica che quella mattina stava a casa con Chiara e Stasi ha fatto irruzione perché sapeva del tradimento di Chiara e quindi intenzionalmente andò lì ed esplosero la rabbia e la gelosia che gli fecero assassinare Chiara davanti a Sempio o appena Sempio se ne uscì come vide entrare Stasi. Faccia presto, Sempio, perché altrimenti la prossima settimana non la finisce in libertà. A proposito, si tratta di un mio sogno lovatiano. O no?”.

TAORMINA: “ECCO PERCHÈ STASI NON HA MAI ACCUSATO SEMPIO”

“La mia ricostruzione è questa”, ha detto Taormina a ‘Il Giornale’. Quindi l’avvocato sostiene che quel 13 agosto 2007 Andrea Sempio fosse a casa di Chiara Poggi “insieme a Stasi ma non è l’assassino”. Sottolinea però Taormina: “È solo una ipotesi la mia“. E ancora: “Magari Stasi pensava che qualcosa ci fosse tra Chiara e Sempio” e quella mattina era andato a controllare e li ha scoperti. Per Taormina, questa tesi potrebbe anche spiegare come mai Alberto Stasi non abbia mai direttamente accusato Andrea Sempio del delitto, pur avendo la sua difesa portato in Procura a più riprese perizie e materiale che facevano sospettare il suo coinvolgimento.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)