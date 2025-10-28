“Comunisti. Addavenì Baffone” su Rai Storia per “Un’epoca nuova”

In prima serata su Rai Storia “Comunisti. Addavenì Baffone” con i contributi di Marcello Flores, Anna Tonelli e Adriano Roccucci

Gli anni del secondo dopoguerra vedono l’emergere, in Italia, di un nuovo protagonista indiscusso: il Partito Comunista. La puntata di “Un’epoca nuova” intitolata “Comunisti. Addavenì Baffone” in onda martedì 28 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai Storia, ne ricostruisce la parabola, esplorando il suo ruolo e i suoi plurimi volti nel delicato passaggio dalla Resistenza alla Repubblica.

Partito rivoluzionario e partito di massa, forza ideologica e istituzione radicata nei meccanismi democratici. Dalla nuova veste istituzionale ai riti comunitari; dal culto di Stalin e la fedeltà all’Unione Sovietica al lento processo di revisione. Sotto la guida di Palmiro Togliatti, il PCI scrive un pezzo di storia di questo paese, che ricostruiamo sotto la guida esperta di tre studiosi: Marcello Flores, Anna Tonelli e Adriano Roccucci.