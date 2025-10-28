Allerta massima in Giamaica per l’impatto dell’uragano Melissa

L’uragano Melissa continua a far paura. Secondo il National Hurricane Centre, la tempesta di potenza 5, il livello massimo, colpirà in mattinata la Giamaica

L’uragano Melissa continua a far paura. Secondo il National Hurricane Centre, la tempesta di potenza 5, il livello massimo, colpirà in mattinata la Giamaica. Per l’isola è il tifone più forte ma i affrontato prima. Il Governo, già nelle scorse ore, ha emesso un ordine di evacuazione per le zone costiere considerate più a rischio, tra queste Port Royale a Kingstone e Portland Cottage a Clarendon.

Il Ministro del governo locale Desmond McKenzie ha affermato che, vista la gravità della situazione “fino a 50.000 giamaicani potrebbero essere trasferiti in aree sicure o in rifugi di emergenza”. Nonostante l’incombente minaccia di Melissa però, ieri sera McKenzie ha affermato che i rifugi di St Mary, St Ann e Hanover “rimanevano vuoti” dichiarando che degli 881 rifugi, solo 133 erano attivi.

Il National Hurricane Center prevede che in giornata “Melissa porterà venti catastrofici, inondazioni e mareggiate” con venti che arriveranno a 256 km orari. Tutti gli aeroporti sono stati chiusi e gli ospedali sono in modalità “emergenza”. Per Evan Thompson, direttore del Servizio meteorologico della Giamaica è probabile “che l’uragano colpisca principalmente il versante meridionale dell’isola e man mano che si avvicina alla costa meridionale produrrà i suoi effetti”.

A CUBA 120MILA EVACUATI

Secondo il sito di informazione cubana Cubadebate, nella zona orientale di Cuba sono migliaia le persone evacuate. A Santiago de Cuba, circa 120mila persone sono state evacuate. Inoltre, tutti i trasporti pubblici nella zona est di Cuba, secondo quanto ha stabilito il governo, sono stati sospesi.

