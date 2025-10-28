A “Elisir” stamani su Rai 3 tutto sulle RSA

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda oggi, martedì 28 ottobre, alle 10.55 su Rai 3, aprirà- con uno spazio dedicato a fornire le indicazioni utili per fare richiesta di accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). In che modo svolgono le loro funzioni di assistenza e quali sono i criteri di ammissione di un proprio caro in una residenza con assistenza sanitaria lo spiegherà Renato Fanelli, medico di famiglia generale Asl Roma1.

Si parlerà poi di ipoacusia, ovvero della riduzione della capacità uditiva, da lieve a profonda, che può colpire un orecchio o entrambi e può manifestarsi a qualsiasi età. Come va trattato questo problema? Farà chiarezza in studio Alberto Eibenstein, docente di Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

Infine, la rubrica “Mangiarsano” vedrà ospite Sabrina Donati Zeppa, ricercatrice e docente di Biochimica della Nutrizione all’Università San Raffaele di Roma, che approfondirà le caratteristiche e le proprietà nutritive dell’ananas e del mango: due frutti tropicali dolci e rinfrescanti, eccellenti come fonte di vitamine e antiossidanti.