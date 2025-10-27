Su Rai 5 “Una commedia sexy in una notte di mezza estate”: la trama del film

In seconda serata su Rai 5 “Una commedia sexy in una notte di mezza estate”. Il “gioco delle coppie” di Woody Allen: la trama del film

New Jersey, anni Venti del secolo scorso. Lo strampalato inventore Andrew e sua moglie Adrian hanno invitato altre due coppie per il fine settimana. L’anziano Leopold è in procinto di sposarsi con l’affascinante Ariel, ma quest’ultima scatenerà i desideri degli altri uomini: il pomeriggio e la notte saranno piuttosto movimentati. Ispirato a “Sorrisi di una notte d’estate” di Ingmar Bergman è il film diretto da Woody Allen “Una commedia sexy in una notte di mezza estate”, in onda lunedì 27 ottobre alle 22.45 su Rai 5. Con Mia Farrow, Woody Allen, Julie Hagerty, Tony Roberts, Mary Steenburgen, José Ferrer.