Racconti e storie di vita dietro “La porta magica” di Andrea Delogu su Rai 2

“La porta magica”, con Andrea Delogu, in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre alle 17.00 su Rai 2 si propone di presentare, in ogni puntata, tre storie, tre racconti di vita

Si comincia lunedì 27 ottobre. Sarà in studio Flora, corista per quarant'anni di Toni Santagata, con cui ha girato il mondo calcando i palchi più importanti. La musica le ha dato tutto, ma le ha tolto anche la possibilità di vivere una vita normale e di formare una famiglia. Dopo la morte di Toni ha deciso di smettere di cantare, ma oggi vuole ritrovare la sua voce e il suo indimenticato look anni 70. Andrea farà conoscere al pubblico anche Danila che a 45 anni ha sconfitto la leucemia mieloide acuta grazie a un trapianto di midollo, avvenuto poco più di un anno fa. La notte prima del trapianto ha sognato il padre, morto 12 anni prima, che le ha dato la forza di affrontare tutto. Oggi vuole imparare a cucinare il suo piatto preferito, la genovese, per onorarlo.

Nella puntata di Martedì 28, arriverà in studio Marco che ha scritto alla Porta Magica per fare una sorpresa e dire “grazie” a sua madre Sandra, una donna che ha dedicato tutta la vita ai figli e alla figlia disabile. Dietro la forza di mamma Sandra, però, si cela una sensibilità che nessuno conosce. In studio accadrà qualcosa che cambierà il senso della loro storia…

Mercoledì, 29 sarà la volta di Arianna. Colpita da alopecia universale a 15 anni, Arianna ha vissuto anni di vergogna e rabbia verso il proprio corpo. La nascita della figlia Zoe è stata la sua rinascita: grazie a lei ha imparato ad accettarsi e mostrarsi senza parrucca. Ora vuole affidarsi alla Porta Magica per riscoprire la sua bellezza autentica.

Giovedì 30 Andrea incontrerà Benedetta, una mamma coraggiosa. Ha cresciuto da sola la figlia Federica, affetta da disabilità e crisi epilettiche. Dalla sua forza è nata un’associazione che oggi accoglie decine di ragazzi con fragilità e le loro famiglie. Oggi chiede un cambio look per riscoprire la donna oltre la madre. A seguire sarà in studio Cecilia Gayle, cantante di origini caraibiche e icona dell’indimenticato tormentone “El Pam Pam”. Cecilia ha affrontato nella vita tre round durissimi: la povertà, le molestie subite da bambina e il tumore. Sempre con il sorriso, ha trasformato il dolore in forza e musica. Alla Porta Magica chiederà un desiderio speciale da realizzare.

Venerdì 31 la storia di Frida. Dopo anni di dialisi e un trapianto di rene, Frida è rinata. Ha superato anche una relazione violenta e oggi è presidente di un’associazione che si occupa di anziani e integrazione sociale. Alla Porta Magica chiede di ritrovare fiducia in sé stessa e di sentirsi bella, dentro e fuori.

“La porta magica” è un format distribuito da “Small World”, creato da J.D. Roth, già produttore esecutivo del successo internazionale “The biggest loser” e realizzato dalla Direzione Intrattenimento DayTime con CastaDiva.