“Napoleone in Italia: il giovane generale” stasera su Rai Storia

L’ascesa di Napoleone dalla Corsica all’Impero passa per l’Italia. A “Cronache dalla Storia”, in onda lunedì 27 ottobre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, Cristoforo Gorno racconta la prima campagna militare, le battaglie storiche, le conquiste, ma anche la nascita delle Repubbliche sorelle e la diffusione degli ideali della Rivoluzione francese in Italia.