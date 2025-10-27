Mondiali di ciclismo su pista: Elia Viviani è oro nell’Eliminazione

Super Elia Viviani, l’ultima corsa è da sogno: oro nell’Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista. Lacrime, commozione e tanti abbracci a fine gara

Un saluto da campione. Elia Viviani ha infatti conquistato la medaglia d’oro nell’Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. Per il 36enne di Verona era l’ultima gara della carriera. Una chiusura incredibile, con il terzo titolo dopo quelli del 2021 e 2022.

Lacrime, commozione e tanti abbracci hanno accompagnato quindi l’ultima esibizione di Viviani in maglia azzurra. Un lungo, caldo abbraccio con il suo pubblico, che lo ha seguito in questi anni, e con tutti gli amanti della pista, di qualsiasi parte del mondo.

Il caloroso pubblico cileno, che ha riempito nell’ultimo giorno di gare il Velódromo Peñalolén, ha salutato in piedi l’oro di Rio, rendendo omaggio a un atleta che ha contribuito in modo unico al rilancio della pista azzurra.

“Non potevo immaginare un modo migliore per chiudere la mia carriera- ha detto il fresco vincitore dell’Eliminazione- Sapevo di poter dire ancora qualcosa e per questo ho voluto concludere al Mondiale. Sono orgoglioso di quello che ho fatto in questi anni e ringrazio il pubblico di Santiago per il tributo che mi ha riservato. Quando ho iniziato a correre su pista ero solo; adesso, accanto a me, ci sono tanti giovani che hanno già dimostrato di poter dire la loro. Lascio a loro il compito di continuare il lavoro”.

Per la Federazione e per tutto lo staff della Nazionale presente in Cile, quella di oggi – giornata conclusiva dei Mondiali su pista – è stata una data speciale, carica di significati. Lo ha ricordato anche il presidente Cordiano Dagnoni al termine della manifestazione: “A nome di tutto il movimento ringrazio Elia Viviani per tutto quello che ha dato al nostro ciclismo. Quando un grande campione appende la bici al chiodo è sempre un momento particolare. Ci consola sapere che Elia resterà nel nostro mondo. Avremo tempo, insieme, di programmare il futuro. Oggi è il giorno di festeggiare questo nuovo titolo mondiale in una gara entusiasmante, ma anche dei saluti e dei ringraziamenti. Non credo che ci possano essere parole migliori di un semplice, sincero, sentito: grazie, Elia, per tutti questi anni e per quello che ci hai fatto vivere oggi!”.

Questi Mondiali in Cile rappresentano un nodo importante di passaggio. Per un grande campione che lascia, vestendo per la terza volta la maglia iridata, ci sono tanti giovani che hanno esordito nell’appuntamento più importante, in un emblematico passaggio di testimone. Le medaglie dell’inseguimento femminile e della Madison confermano il ruolo di primo piano del ciclismo femminile. Il quarto posto di Federica Venturelli e il quinto di Etienne Grimod nell’inseguimento individuale, entrambi ventenni, rappresentano il futuro.

E non sono gli unici: una nuova generazione, proprio sulla pista di Santiago, ha iniziato il cammino che porterà a un ricambio generazionale in vista non solo di Los Angeles 2028, ma anche del quadriennio successivo. Il percorso è appena cominciato, nel segno di colui dal quale, in qualche modo, tutto è iniziato.

