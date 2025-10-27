Masaf risponde al servizio di Report sulla Festa del Fungo Porcino di Lariano

La Festa del Fungo Porcino di Lariano finisce nel mirino della trasmissione Rai. Il Masaf: “Evento di rilievo nazionale, inserito nel piano di comunicazione 2025”

È andato in onda ieri sera su Report il servizio dedicato alla Festa del Fungo Porcino di Lariano, storica manifestazione dei Castelli Romani che da oltre trent’anni richiama migliaia di visitatori. L’inchiesta del programma di Rai3 ha acceso i riflettori sui finanziamenti pubblici e sul coinvolgimento di esponenti politici nazionali nell’organizzazione della kermesse.

LA NOTA UFFICIALE DEL MINISTERO

Poche ore dopo la messa in onda, sul sito di Report è comparsa anche la nota ufficiale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), che ha spiegato le ragioni della propria partecipazione all’evento.

“La Festa del Fungo Porcino di Lariano – si legge nella nota – è giunta alla 33ª edizione e ha acquisito un rilievo significativo per la promozione dei prodotti agroalimentari del comparto. Essendo una fiera di primaria importanza a livello nazionale e capace di richiamare un elevato afflusso di visitatori, è stata inserita nel piano di comunicazione 2025 del Masaf per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione del Ministero”.

Il Masaf precisa inoltre di aver “partecipato alla manifestazione con uno stand di 100 metri quadrati, attivo dal 10 al 21 settembre, che ha consentito la realizzazione di eventi, convegni e masterclass per la conoscenza e promozione dei prodotti locali”.

CORSI, MOSTRE E ATTIVITÀ FORMATIVE

Durante la manifestazione si sono svolti quattro corsi per il patentino regionale di raccoglitore di funghi, una mostra micologica aperta al pubblico e diverse masterclass dedicate all’olio e al vino, realizzate con la collaborazione della Federazione Italiana Sommelier e dell’Associazione Città dell’Olio.

Il Ministero ha anche promosso la seconda edizione del “Gran Premio dei Sapori”, con la partecipazione degli studenti delle scuole alberghiere del Lazio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)