L’uragano Melissa si avvicina ai Caraibi: i meteorologi prevedono la catastrofe. Secondo il National Hurricane Center, il ciclone ha raggiunto la categoria 5, quella più forte

Diventa sempre più potente l’uragano Melissa in arrivo ai Caraibi. Secondo il National Hurricane Center, il ciclone ha raggiunto la categoria 5, quella più forte, e si prevede che “si sposterà vicino o sopra la Giamaica la Giamaica stanotte e martedì attraverso il sud-est di Cuba martedì notte e attraverso il sud-est delle Bahamas mercoledì”.

I metereologi, prevedono inondazioni catastrofiche, fortissime raffiche di vento e moltissima pioggia. Melissa ha già fatto quattro vittime: tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, inoltre un adolescente di 13 anni risulta disperso. Secondo la Bbc il governo giamaicano ha ordinato l’evacuazione di alcune zone della capitale, Kingston, e l’intera isola è stata classificata come “minacciata”. La particolare lentezza della tempesta, inoltre, la rende molto pericolosa in termini di quantità di pioggia previste, che secondo l’Nhc potrebbero arrivare 100 cm nei prossimi quattro giorni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)