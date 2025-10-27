Lo Spaesato stasera su Rai 2 è a Pastena, in provincia di Frosinone

Lo Spaesato”, il “people comedy show” di Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, nella puntata in onda lunedì 27 ottobre alle 21.20 su Rai 2 sarà a Pastena, pittoresco paese in provincia di Frosinone

Lo Spaesato”, il “people comedy show” di Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, nella puntata in onda lunedì 27 ottobre alle 21.20 su Rai 2 sarà a Pastena, pittoresco paese in provincia di Frosinone con molte attrattive, tra cui le celebri Grotte, e abitanti di grande vitalità.

Qui Teo Mammucari non solo viaggia sul trattore, impara a mungere le mucche e a costruire le “ciocie”, le tipiche calzature locali che danno il nome alla Ciociaria, ma inizia a indagare sulla possibile presenza in paese di un lupo mannaro! Nonostante gli ostacoli, Teo porterà avanti la sua ricerca fino all’incredibile scoperta finale. Qualche indizio? Tenete d’occhio le Signore del forno e Fausto, il custode del Museo. Ma non perdetevi la romantica storia della bella Maria e lo spassoso gruppo-vacanze in gita alle Grotte. E attenti alle notti di luna piena!