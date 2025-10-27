La storia di un ragazzo nella giungla boliviana in “Jungle” su Rai 4: la trama

Lunedì 27 ottobre alle 21.20 su Rai 4 si conclude il ciclo Survival-Thriller con il film “Jungle”, dramma avventuroso firmato dal regista australiano specializzato in alta tensione Greg McLean: la trama
Lunedì 27 ottobre alle 21.20 su Rai 4 si conclude il ciclo Survival-Thriller con il film “Jungle”, dramma avventuroso firmato dal regista australiano specializzato in alta tensione Greg McLean (“Wolf Creek” e “The Darkness”) che dirige l’ex Harry Potter, Daniel Radcliffe, in un ruolo estremo e coraggioso.
Basato sulle memorie dell’avventuriero Yossi Ghinsberg, raccolte nel libro “Lost in the Jungle”, il film racconta il viaggio di un ragazzo nella giungla boliviana nei primi anni ’80. Partito con due amici, accompagnati da una guida, Yossi si smarrisce e si ritroverà ad affrontare in solitudine le difficoltà di un ambiente tanto affascinante quanto inospitale che metterà a dura prova il suo fisico e la sua mente.