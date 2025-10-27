In arrivo l’influenza e quest’anno sarà piuttosto aggressiva

Influenza, in Europa si stanno registrando i primi casi di sindromi. E secondo gli esperti, visti i precedenti in Giappone e Australia, sarà piuttosto aggressiva

Sta arrivando l’influenza e, a parere degli esperti, quest’anno potrebbe essere più aggressiva del solito. Il che significa malessere prolungato, magari più dei soliti quattro e cinque giorni, febbre a temperature più elevate e ammalati in giro per caso. Il segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, in un’intervista, ha spiegato: “L’epidemia che sta arrivando sarà piuttosto aggressiva, come abbiamo osservato dall’andamento in Giappone e dopo aver visto la stagione in Australia”.

Normalmente, il virus dell’influenza raggiunge il picco tra dicembre e febbraio. Ma comincia a prendere piede nel mese di novembre, che sta appunto per arrivare. La sua diffusione va da novembre a marzo, con punte che possono arrivare anche a maggio, come ad esempio è successo lo scorso anno. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sta monitorando la diffusione dei primi casi, anche se per il momento il numero di pazienti con sintomi respiratori simili all’influenza “rimane basso”. Sta però aumentando nella maggior parte dei Paesi, come del resto è normale che sia “in questo periodo dell’anno”. Undici Paesi hanno segnalato un’attività influenzale sporadica. In Regno Unito, intanto, i funzionari sanitari hanno avvertito che i livelli di influenza stanno già aumentando, soprattutto tra i bambini.

IL VACCINO

È meglio vaccinarsi contro l’influenza? I medici lo consigliano soprattutto per gli anziani e per chi soffre di patologie croniche, in particolare modo quelle respiratorie come, ad esempio, asma e Bpco che possono risentire pesantemente delle riacutizzazioni legate all’infezioni virali.

COME CURARSI

Come si cura l’influenza? Con riposo, idratazione e farmaci sintomatici, cose che solitamente sono sufficienti. Il paracetamolo è il farmaco di prima scelta per la febbre e i dolori muscolari; gli antibiotici, invece, sono inefficaci contro i virus perchè servono a contrastare in modo mirato i batteri responsabili di altre patologie. Ecco perchè vanno usati solo su prescrizione medica e di solito non nel caso di una semplice influenza.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)