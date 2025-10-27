In Argentina Milei vince le elezioni di metà mandato con oltre il 40%

In Argentina Milei vince le elezioni di metà mandato: la Libertad Avanza ha ottenuto più del 40% dei voti a livello nazionale. Il partito dovrebbe così quasi triplicare la propria base parlamentare

Il partito del presidente argentino Javier Milei, La Libertad Avanza, ha vinto le elezioni legislative di metà mandato. Superata Fuerza Patria, blocco che rappresenta gran parte dell’opposizione peronista. Ieri sera, il capo di Stato è apparso euforico e davanti alle telecamere. Milei ha parlato di un “punto di svolta” e promesso di “proseguire sulla via delle riforme” verso la “costruzione della grande Argentina”. La Libertad Avanza ha ottenuto più del 40% dei voti a livello nazionale. Il partito dovrebbe così quasi triplicare la propria base parlamentare, senza tuttavia raggiungere la maggioranza assoluta. Fuerza Patria ha invece superato di poco il 31%. La formazione, di matrice liberista, si è imposta in 16 delle 24 province del Paese: inclusa quella di Buenos Aires, la più popolosa e tradizionalmente considerata una roccaforte dell’opposizione peronista. Queste elezioni di metà mandato sono cruciali per il presidente, ora certo di rafforzare la propria base parlamentare. Il risultato dovrebbe infatti permettere a Milei di aumentare la capacità di attuare riforme e deregolamentazioni, in particolare rispetto al mercato del lavoro e al sistema fiscale. A complimentarsi con Milei è stato oggi il suo alleato Donald Trump. “Sta facendo un lavoro straordinario” ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti. “La nostra fiducia in lui è stata confermata dal popolo argentino”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)