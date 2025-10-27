Il film “Corri uomo corri” stasera su Rai Movie: la trama

Western spaghetti d’autore su Rai Movie, che lunedì 27 ottobre, alle 21.10, trasmette “Corri uomo corri”, ecco la trama del film

Western spaghetti d’autore su Rai Movie, che lunedì 27 ottobre, alle 21.10, trasmette “Corri uomo corri”. In Messico, in un’epoca di rivolte e repressione, il “peone” Manuel Sanchez, detto Cuchillo, viene arrestato per errore: si ritrova in cella con Ramirez, uno scrittore dissidente che di fatto teme di essere ucciso dopo la scarcerazione.

I due decidono di evadere insieme, e durante la fuga Ramirez svela all’amico il nascondiglio di tre milioni di dollari in oro, che sarebbero serviti per aiutare i rivoluzionari. Ma lo scrittore viene ammazzato, e per Cuchillo parte la caccia al malloppo: sarà inseguito da amici e nemici.

È il seguito del film “La resa dei conti”, grande successo di tre anni prima dello stesso Sollima, che stavolta investe tutto su Milian: originale e divertente il risultato, “Corri uomo corri” è un western spaghetti molto amato dai cultori del genere. Nel cast anche Donald O’Brien e Linda Veras.