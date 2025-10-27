Il caso di Cristina Golinucci a “Storie di sera” su Rai 1

È un rebus lungo 32 anni quello della scomparsa di Cristina Golinucci, ragazza di 21 anni: ne parla “Storie di sera” su Rai 1

È un rebus lungo 32 anni quello della scomparsa di Cristina Golinucci, ragazza di 21 anni che un pomeriggio esce di casa per andare a pregare al Convento dei Cappuccini di Cesena e non torna più. Un caso al centro di “Storie di Sera” il programma condotto da Eleonora Daniele in onda lunedì 27 ottobre alle 23.30 su Rai 1.

Emanuel Boke è un uomo che 32 anni fa era ospite in quel convento e che nel prosieguo della sua vita ha collezionato condanne per aggressioni e violenze contro 5 donne. Quest’uomo non è al momento indagato, ma potrebbe sapere che fine ha fatto Cristina Golinucci. In studio è ospite la mamma di Cristina, Marisa, che non smette di lottare. “Vorrei guardare Boke negli occhi e chiedergli la verità”.