I Mild Orange stanno per arrivare in Italia

Il quartetto della Nuova Zelanda Mild Orange è partito da poco con il ricco tour internazionale che farà tappa anche a Milano. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album “The//Glow”, pubblicato ad agosto. L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 novembre al Circolo Arci Bellezza. I biglietti per lo show sono acquistabili su DICE.fm e l’ingresso è riservato ai soci ARCI. Ad aprire la serata, il solo project di Andre Smith, Heavy Chest.

MILD ORANGE

5.11.2025 – Arci Bellezza – Milano

Biglietti:

euro 15,00 + prev.

Disponibili su DICE.fm.

Ingresso riservato ai soci ARCI.

Per info: www.virusconcerti.com