Debora Massari, la figlia di Igino, entra nella giunta di Regione Lombardia

Cambio nella giunta di Regione Lombardia: Debora Massari, figlia del celebre pasticcere Iginio, è il nuovo assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda

Cambio nella giunta di Regione Lombardia: Debora Massari, imprenditrice e manager bresciana con lunga esperienza nel marketing, figlia del celebre pasticcere Iginio, è il nuovo assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda. Subentra a Barbara Mazzali, in un avvicendamento deciso da Fratelli d’Italia e formalizzato dal presidente Attilio Fontana.

FONTANA: “AVVICENDAMENTO LEGITTIMO, LO ACCOLGO SERENO”

“È un avvicendamento legittimo- ha spiegato Fontana- richiesto da Fratelli d’Italia, che ho accolto con serenità. Con l’assessore Mazzali ho sempre avuto un ottimo rapporto”. Il governatore ha descritto Massari come “una professionista capace e determinata, con un forte legame con il territorio lombardo”. Durante la presentazione ufficiale a Palazzo Lombardia, l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, capo delegazione di FdI, ha voluto chiarire le dinamiche politiche della scelta: “Era un passaggio previsto da tempo, nessuna guerra interna. La nomina di una figura non militante dimostra la volontà del partito di aprirsi alla società civile e alle competenze esterne”.

Massari, laureata in scienze e tecnologie alimentari, ha lavorato per venticinque anni nell’azienda di famiglia e nel settore del marketing. “Affronto questa responsabilità con rispetto, senso del dovere e ascolto- ha dichiarato- e il mio obiettivo è creare rete tra istituzioni, imprese e cittadini, valorizzando la forza del territorio lombardo”.

LE ‘CONOSCENZE’ IN CASA FDI

Sollecitata dai giornalisti, il nuovo assessore ha confermato di conoscere da tempo sia il deputato FdI bresciano Giangiacomo Calovini, sia la premier Giorgia Meloni, sia la sorella Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ma ha precisato che “la proposta è arrivata dal partito” e che la decisione si fonda “sul percorso professionale e sulle competenze maturate nel marketing e nella gestione aziendale”.

LASCIA L’AZIENDA E MASTERCHEF PER GUIDARE IL TURISMO LOMBARDO A 3 MESI DAI GIOCHI

L’imprenditrice ha confermato di aver rinunciato alle deleghe operative nella sua azienda e di interrompere gli impegni televisivi (Masterchef, ndr) per dedicarsi interamente al nuovo ruolo. “Sarà un percorso impegnativo- ha detto- ma credo nel valore del lavoro, dell’ascolto e delle persone”.

La sua nomina arriva a tre mesi dall’avvio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, appuntamento che rappresenterà la prima grande sfida del nuovo assessorato. “Sarebbe supponente avanzare proposte dal primo giorno” ha aggiunto. “Prima voglio ascoltare colleghi e territori, per costruire insieme un percorso condiviso”.

“ERO ISCRITTA AD ALLEANZA NAZIONALE, ORA VALUTO LA TESSERA DI FDI”

“Ero iscritta ad Alleanza Nazionale ai tempi dell’università, poi ho ritirato la tessera per concentrarmi sugli studi e sul lavoro. Oggi sto valutando se tesserarmi a Fratelli d’Italia”. Così Debora Massari, nuovo assessore regionale alla Cultura, Turismo e Moda, a margine della propria presentazione a Palazzo Lombardia.

Massari, che ha preso il posto di Barbara Mazzali, ha chiarito che la sua è “una scelta personale, non di opportunità politica”, sottolineando che l’obiettivo ora è “lavorare sui progetti e sui risultati, con spirito di squadra e rispetto delle competenze”.

