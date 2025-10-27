Caterina Balivo conduce “La volta buona” su Rai 1: gli ospiti

Caterina Balivo conduce “La volta buona” oggi pomeriggio su Rai 1. Tra gli ospiti della settimana: Vittoria Belvedere e Cesare Bocci

Nuova settimana tra emozioni, storie e grandi protagonisti a “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre alle 14 su Rai 1. Le interviste “one to one” condotte dalla padrona di casa offriranno ritratti inediti di volti amati dal pubblico.

Martina Stella, attualmente in scena con il musical “Cantando sotto la pioggia”, si racconterà tra carriera, maternità e nuovi progetti. Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, protagonisti a teatro della commedia “Indovina chi viene a cena”, tratta dal film cult interpretato da Katharine Hepburn e Spencer Tracy, torneranno insieme sul divano arancione del pomeriggio di Rai 1 per condividere aneddoti e curiosità sul loro sodalizio artistico e umano. Ivan Cattaneo, artista e icona della musica italiana, ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera. Alessandra Mussolini, infine, parlerà di sé e del suo nuovo libro “Benito, le rose e le spine”.

Come ogni settimana, non mancheranno i salotti tematici che animano il pomeriggio di “La volta buona”, a partire dal talk dedicato a “Ballando con le stelle” con il concorrente Filippo Magnini e la sua maestra Alessandra Tripoli, il giurato Guillermo Mariotto ed i “tribuni del popolo” Rossella Erra e Matteo Addino, tra curiosità e retroscena del celebre dance show di Rai 1.

Spazio poi ai grandi temi di attualità e costume: la televisione, con un salotto che vedrà protagonista Pino Insegno insieme ad altri volti storici e nuovi del piccolo schermo, la salute e l’alimentazione, con i consigli del professor Giorgio Calabrese, e la chirurgia estetica, con il professor Lorenzetti, per un confronto aperto sui limiti e le tendenze della bellezza contemporanea.