Carmen Llera Moravia a “Fin che la barca va” stasera su Rai 3

Da stasera su Rai 3 torna “Fin che la barca va” con Piero Chiambretti. Prima ospite della settimana la scrittrice Carmen Llera Moravia

È la scrittrice Carmen Llera Moravia ad aprire la nuova settimana in compagnia di Piero Chiambretti e “Fin che la barca va”, in onda da lunedì 27 ottobre alle 20.15 su Rai 3. Due politici italiani saranno, invece, ospiti nelle puntate di martedì 28 e mercoledì 29: Maurizio Gasparri e Pina Picierno. Giovedì 30, sarà la volta della giornalista Agnese Pini. La settimana si conclude, venerdì 31, con lo scrittore e giornalista Giorgio Dell’Arti.

Patrick Facciolo, in ogni puntata, è pronto ad analizzare le strategie comunicative di personaggi pubblici italiani e internazionali.