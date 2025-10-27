“Boulevard” con l’ultimo Robin Williams su Rai 5: la trama

L’ultima, grande prova di Robin Williams: è il film “Boulevard” di Dito Montiel in onda lunedì 27 ottobre alle 21.20 su Rai 5

L’ultima, grande prova di Robin Williams: è il film “Boulevard” di Dito Montiel in onda lunedì 27 ottobre alle 21.20 su Rai 5. Nolan Mack è un tranquillo impiegato di banca, sposato da molti anni e che, pur consapevole della propria omosessualità, conduce una vita coniugale apparentemente appagante. L’incontro con Leo, che si prostituisce in un quartiere a luci rosse, cambia le carte in tavola: i due, nonostante la differenza di età e di vedute, cominciano a frequentarsi. Per Nolan inizia una nuova vita. Nel cast anche Roberto Aguire e Kathy Baker.