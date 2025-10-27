Benedetta Rossi ospite di “È sempre mezzogiorno!” oggi su Rai 1

Benedetta Rossi è ospite di Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1. Ricette per festeggiare Ognissanti e Halloween

Cinque nuove puntate di “È sempre mezzogiorno!” condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai 1 da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre alle 11.55: spazio a dolcetti e a idee per un menù all’insegna della tradizione da consumare in famiglia o con gli amici in vista della festa di Ognissanti e per Halloween.

Consigli di cucina e clima conviviale sono gli ingredienti del successo di “È sempre mezzogiorno!”, trasmissione realizzata dalla direzione intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me.

In studio si alterneranno cuochi provenienti da tutta Italia e tra gli ospiti di Antonella Clerici, nella puntata di martedì 28, Benedetta Rossi, cuoca, blogger e conduttrice televisiva. Accanto alla conduttrice ci saranno poi Fulvio Marino, che ogni giorno sfornerà pane, pizza e dolci e la nutrizionista Evelina Flachi che fornirà consigli per preparazioni all’insegna del benessere senza rinunciare al gusto. Daniele Persegani spiegherà passo passo ricette perfette per colazioni, pranzi e cene.

Non mancherà Alfio Bottaro, torneranno gli appuntamenti con Andrea Amadei, sommelier e gastronomo, e con la giornalista Angela Frenda. Federico Quaranta condurrà i telespettatori nei paesaggi più belli della penisola. Venerdì, poi, il consueto appuntamento con Carlotta Mantovan che racconterà le novità del mondo del food.

Nel corso delle puntate, come sempre, tante manches di giochi telefonici con in palio buoni spesa, kit di pentole e divani.