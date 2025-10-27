A “ReStart” oggi su Rai 3 Il viaggio di Trump in Asia

A “ReStart” si parla del viaggio di Trump in Asia. In scaletta anche il Green Deal: il Consiglio europeo ha chiesto una revisione del patto verde

È iniziato il lungo viaggio di Trump in Asia, il primo dalla sua rielezione: gli occhi del mondo sono puntati sul colloquio di giovedì con Xi Jinping in Corea del Sud. Temi sul tavolo: dazi, terre rare, Taiwan ma anche la Russia e la possibile pace in Ucraina, mentre permane lo stallo dell’Ue sull’utilizzo degli asset russi per Kiev. Se ne parla a “ReStart” – il programma condotto da Annalisa Bruchi – nella puntata di domani, lunedì 27 ottobre alle 9.45, su Rai 3. In studio a discuterne, ci saranno Alberto Negri, editorialista del Manifesto, Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice Rai.

All’ordine del giorno anche il cambiamento climatico e il Green Deal: l’ultimo Consiglio europeo ha chiesto una revisione delle normative del Patto verde. I cambiamenti climatici, la transizione verde non sono più obiettivi prioritari? L’Ue sta davvero smantellando il Green Deal? Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, Toni Ricciardi, vicepresidente del Partito Democratico alla Camera, Mario Tozzi, geologo del CNR, Sandro Iacometti, giornalista di Libero, Jacopo Fo, attore e scrittore.