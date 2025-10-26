Stasera su Rai 2 finale di stagione della serie “NCIS: Origins”

In prima serata stasera su Rai 2 il finale di stagione della serie “NCIS: Origins” e la ventiduesima edizione di NCIS: la trama

Domenica 26 ottobre alla 21.00 su Rai 2, in prima visione assoluta, va in onda l’ultima puntata del prequel della serie originale: “NCIS: Origins” che segue le vicende del giovane agente Leroy Jethro Gibbs. La serie è ambientata nel 1991, anni prima degli eventi che riguardano l’NCIS. Nell’episodio intitolato “Cecilia”, Lala riceve la visita di Lara Macy, un’amica della Polizia Militare, che le comunica di star indagando sull’omicidio di Pedro Hernandez e di avere dei forti sospetti su Gibbs. Dopo un primo colloquio con la donna in cui ha negato tutto, Leroy, per non coinvolgere la sua squadra, decide di consegnarle il fucile. Con Austin Stowell, Mariel Molino, Kyle Schmid, Tyla Abercrumbie, Diany Rodriguez

A seguire va in onda la 22^ stagione della serie “NCIS” che racconta le dinamiche professionali e i legami di amicizia di una squadra di investigazione costretta molto spesso a lavorare in situazioni di stress. Il team di agenti speciali, guidato per quasi vent’anni da Leroy Jethro Gibbs e ora da Alden Parker, indaga su tutti i crimini legati alla Marina americana. Nell’episodio dal titolo “Dopo la tempesta”, uomo, sporco di sangue, che viene ritrovato vicino a un motel in cui sono stati uccisi tre veterani della Marina, vuol parlare solo con Sam Hanna. Il sospettato è il fratello di Mark, un grande amico e collega di Sam che sembrerebbe l’autore della strage. Nel cast, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Brian Dietzen, Diona Reasonover, Katrina Law, Rocky Carroll, Gary Cole.