Stasera su Rai 1 in replica Màkari con “Le stelle non vogliono saperne”

Domenica 25 ottobre 2025 alle 21:25 in prima serata su Rai1 in onda in replica la fiction “Màkari” con l’episodio “Le stelle non vogliono saperne”: la trama
Gestire un’adolescente come Arianna non è semplice, soprattutto senza farlo sapere a Suleima. Quando lo chef Pino Mendolia, amico di Marilù, viene ucciso nel suo ristorante stellato, Saverio e Piccionello indagano. Ma un ritorno inatteso cambierà ancora una volta ogni equilibrio.
E’ la trama dell’episodio “Le stelle non vogliono saperne” della fiction “Màkari” in onda in replica domenica 25 ottobre 2025 alle 21:25 in prima serata su Rai1 .