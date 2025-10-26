Sta per tornare il Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontiere

La manifestazione è organizzata da Ristorazione Italiana Magazine, in collaborazione con Italian Exhibition Group (IEG), all’interno della fiera SIGEP World. L’edizione 2025 è stata ospitata nei padiglioni fieristici di Rimini, raccogliendo numeri da record: concorrenti da oltre 45 paesi, più di 120 giudici (tra forni, tavoli d’assaggio e laboratori), e decine di categorie di gara. Questo Campionato non è una semplice competizione, ma un momento di incontro e scambio culturale tra professionisti: l’intento dichiarato è quello di fare di “Pizza Senza Frontiere” una “casa” per tutti i pizzaioli, dove ogni nazione, cultura e stile possano partecipare con pari dignità.