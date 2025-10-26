Sta per tornare il Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontiere


Il Campionato del Mondo di Pizza – “Pizza Senza Frontiere” è oggi una delle manifestazioni più attese e prestigiose nel panorama internazionale della pizza. Ogni anno, a Rimini, pizzaioli provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento alla fiera SIGEP World per sfidarsi in decine di categorie, dimostrando abilità tecniche, creatività e rispetto delle tradizioni.

La prossima edizione si terrà sempre a Rimini, all’interno di SIGEP World, dal 18 al 20 gennaio 2026.

Un evento internazionale che cresce

La manifestazione è organizzata da Ristorazione Italiana Magazine, in collaborazione con Italian Exhibition Group (IEG), all’interno della fiera SIGEP World.

L’edizione 2025 è stata ospitata nei padiglioni fieristici di Rimini, raccogliendo numeri da record: concorrenti da oltre 45 paesi, più di 120 giudici (tra forni, tavoli d’assaggio e laboratori), e decine di categorie di gara.

Questo Campionato non è una semplice competizione, ma un momento di incontro e scambio culturale tra professionisti: l’intento dichiarato è quello di fare di “Pizza Senza Frontiere” una “casa” per tutti i pizzaioli, dove ogni nazione, cultura e stile possano partecipare con pari dignità.

Le gare e le specialità

Una delle caratteristiche più affascinanti del Campionato è la varietà delle categorie. Vi sono gare tradizionali – Pizza classicaPizza napoletana tradizionale e contemporaneaPizza in tegliaPizza in palaPizza tonda al matterello – ma anche categorie più “libere” e creative: Pizza a 4 maniMystery Box (pizza a sorpresa)Pizza dessertPizza e birraPizza e cocktail, nonché sfide di abilità come Freestyle (pizza acrobatica)pizza più larga e pizzaiolo più veloce.

Ogni gara viene valutata da giudici specializzati, che considerano criteri come l’impasto, la lievitazione, la cottura, l’equilibrio dei condimenti, la presentazione estetica e l’innovazione.

Tra i premi speciali del Campionato rientrano:

  • Pizza in rosa – assegnato alla donna che ottiene il punteggio più alto in una categoria.

  • Pizzachef emergente – riservato a pizzaioli under 30 con il punteggio più alto.

  • Re delle pizze romane – si sommano i punteggi ottenuti nelle specialità romane (teglia, pala, tonda) per individuare il “migliore assoluto”.