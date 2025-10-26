Sta per tornare il Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontiere

Una delle caratteristiche più affascinanti del Campionato è la varietà delle categorie. Vi sono gare tradizionali – Pizza classica, Pizza napoletana tradizionale e contemporanea, Pizza in teglia, Pizza in pala, Pizza tonda al matterello – ma anche categorie più “libere” e creative: Pizza a 4 mani, Mystery Box (pizza a sorpresa), Pizza dessert, Pizza e birra, Pizza e cocktail, nonché sfide di abilità come Freestyle (pizza acrobatica), pizza più larga e pizzaiolo più veloce.
Ogni gara viene valutata da giudici specializzati, che considerano criteri come l’impasto, la lievitazione, la cottura, l’equilibrio dei condimenti, la presentazione estetica e l’innovazione.
Tra i premi speciali del Campionato rientrano:
Pizza in rosa – assegnato alla donna che ottiene il punteggio più alto in una categoria.
Pizzachef emergente – riservato a pizzaioli under 30 con il punteggio più alto.
Re delle pizze romane – si sommano i punteggi ottenuti nelle specialità romane (teglia, pala, tonda) per individuare il “migliore assoluto”.