“Special Forces – Liberate l’ostaggio”, un thriller d’azione, oggi su Rai 4: la trama

La giornalista francese Elsa deve intervistare in Afganistan una donna intenzionata a denunciare le atrocità compiute dai talebani, missione che la mette nel mirino del gruppo terroristico guidato da Ahmed Zaief. Comincia così la storia del thriller d’azione “Special Forces – Liberate l’ostaggio”, diretto da Stéphane Rybojad, in onda domenica 26 ottobre alle 21.20 su Rai 4.

La giornalista viene rapita e il governo francese invia una squadra speciale d’élite che dovrà trovare e liberare Elsa. Un cast variegato e multiculturale, capitanato da Diane Kruger e Djimon Hounsou, a cui si aggiungono Benoît Magimel e Denis Ménochet, sono solo uno dei molti pregi di un action-movie che trova nell’attenta regia del documentarista Rybojad, qui al suo esordio con un’opera di fiction, un grande punto di forza.

Alle scene d’azione si unisce una grande tensione. Alain Alivon, che nel film interpreta Marius, è stato veramente un commando della Marina Francese per oltre vent’anni e ha aiutato i membri del cast per la loro formazione militare durante le riprese.