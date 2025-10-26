Report accusa il commissario della Privacy Ghiglia: era nella sede di FdI prima della multa

Il commissario della Privacy Ghiglia nella sede di FdI prima della multa a Report: secondo un inviato del programma, l’incontro sarebbe avvenuto mercoledì pomeriggio

“Cosa ci faceva Agostino Ghiglia, membro del Garante della Privacy, negli uffici del partito FdI? Con chi ha parlato? E ha parlato della sanzione?”. A domandarselo è la redazione di Report, che sui propri social ha pubblicato un video che mostra Agostino Ghiglia, membro del Garante della Privacy, entrare nella sede del partito di Fratelli d’Italia. L’incontro “è avvenuto mercoledì pomeriggio, poche ore prima della sentenza che ha sanzionato Report per 150 mila euro”.

PD: INAUDITA PRESENZA DI GHIGLIA NELLA SEDE DI FDI

“Dopo la solidarietà di facciata, è ripartito l’attacco contro Report e Sigfrido Ranucci. Le belle parole e le testimonianze di circostanza di Fratelli d’Italia si sono rapidamente trasformate nell’ennesima ondata della macchina del fango e della disinformazione, tornata all’attacco con forza. È inaudito che, poche ore prima dell’avvio dell’esposto del Garante della Privacy contro Ranucci, alcuni componenti di un’istituzione che dovrebbe garantire terzietà e indipendenza siano stati visti entrare nella sede del partito di Giorgia Meloni. Arriveranno forse le smentite di rito, ma, se confermato, la coincidenza e la tempistica dell’incontro tra Ghiglia e Arianna Meloni non possono passare inosservate. Chiediamo innanzitutto alla Rai di attivarsi e di farsi promotrice di un’azione di difesa nei confronti di Report, a tutela di Ranucci e a salvaguardia dell’indipendenza del servizio pubblico”. Così i componenti del Partito Democratico nella Commissione di Vigilanza Rai.

M5S: GARANTE PRIVACY VENGA A SPIEGARE IN VIGILANZA RAI

“È estremamente inquietante quanto rivelato da Report e da alcuni quotidiani sul probabile incontro tra Arianna Meloni e Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante della Privacy, a poche ore dalla riunione in cui la stessa Autorità teoricamente indipendente ha comminato una multa da 150 mila euro alla trasmissione di Sigfrido Ranucci. È chiaro a tutti che bisogna sapere tutta la verità, per questo motivo abbiamo inviato una richiesta di audizione urgente del presidente dell’Autorità Garante della Privacy in commissione di Vigilanza Rai. È inaccettabile che poche ore dopo l’attentato contro Ranucci e mentre ancora piovevano solidarietà nei suoi confronti da ogni parte, il Garante abbia voluto sanzionare la Rai per una puntata di Report su cui l’Ordine dei Giornalisti aveva già archiviato il procedimento non ravvisando alcuna violazione dei principi di pertinenza, continenza e rispetto della verità. Scoprire poi che chi doveva decidere sulla multa lo ha fatto dopo un incontro nella sede di Fdi è veramente di una gravità senza precedenti, ulteriore segnale dell’indecente sistema di potere, amichettismo e uso irresponsabile delle istituzioni che è stato messo in piedi sotto il governo Meloni”. Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.

DE CRISTOFARO (AVS): GARANTE PRIVACY SPIEGHI SUO COMPONENTE A SEDE FDI

Il presidente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali spieghi la gravissima presenza di Agostino Ghiglia nella sede di Fratelli d’Italia poche ore prima della sanzione per diffamazione contro Report per la vicenda Sangiuliano. Stanzione spieghi come sia possibile mantenere autonomia e indipendenza quando un suo componente va nella sede del più grande partito di maggioranza che esprime la premier. Partito che contro Ranucci e la sua trasmissione ha presentato querele e che da sempre cerca di delegittimarne il lavoro giornalistico e d’inchiesta. A Ranucci e alla redazione di Report va tutta la nostra solidarietà. Dai vertici Rai mi aspetto uno scatto d’orgoglio a difesa del servizio pubblico e di una delle sue trasmissioni di punta”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)