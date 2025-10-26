Olimpiadi invernali 2026, Soncin e Girelli tedofori: “Grande onore e orgoglio”. Il viaggio della Fiamma, che prenderà il via il 26 novembre con l’accensione a Olimpia, in Grecia
Dalla ribalta di Euro 2025 all’Olimpiade. Milano Cortina 2026 ha annunciato i nuovi tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo viaggio simbolico verso i Giochi Invernali e, tra questi, in rappresentanza della Nazionale Femminile, ci saranno anche Andrea Soncin e Cristiana Girelli. A un mese esatto dall’inizio del viaggio della Fiamma, che prenderà il via il 26 novembre con l’accensione a Olimpia, in Grecia, questa mattina sono stati svelati i nomi di un gruppo di straordinarie personalità che porteranno la torcia nel corso del suo tour di 63 giorni in tutta Italia.
Presenti anche il Ct e la capitana azzurra, due figure di riferimento per l’intero movimento, che con passione, talento e impegno stanno contribuendo alla grande crescita del calcio femminile, un pilastro dello sport italiano che sta conquistando traguardi sempre più ambiziosi. “Rappresentare la Nazionale Femminile nel viaggio della Fiamma Olimpica è un grande privilegio- ha dichiarato Soncin- sono onorato di prendere parte al cammino di uno dei simboli più iconici dello sport, che da più di cento anni unisce persone, culture e territori”. Entusiasta anche Girelli. “Sono veramente orgogliosa di poter portare la Fiamma per l’evento sportivo più importante che ci sia- ha sottolineato l’attaccante- Milano Cortina 2026 porterà l’Italia nel cuore del mondo”.
