Massimo Cacciari all’altare a 81 anni: si sposerà con Chiara Patriarca

A dare la notizia, classificandola come “clamorosa“, è stato “Il Gazzettino”. Massimo Cacciari, 81 anni, sposerà nelle prossime settimane la compagna Chiara Patriarca. Della donna, 52enne triestina, si sa pochissimo: è una persona riservata, che si tiene lontana dai riflettori ed è poco attiva sui social. Le piace il tennis, il giardinaggio e il mare. i due convivono da diversi anni. Su Instagram, nel suo profilo, si legge la frase “Se puoi sognare, puoi fare”. Se Chiara Patriarca è così riservata, come ha fatto Il Gazzettino a sapere delle nozze? Qualcuno è incappato nelle pubblicazioni affisse agli albi del Comune di Venezia e di quello di Milano.
Nel pezzo del Gazzettino, sono stati intervistati alcuni amici del filosofo: “Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna, invece con Chiara la convivenza va avanti almeno dai tempi del Covid, in zona Navigli a Milano, anche se si sono conosciuti a Venezia. Lei è veramente simpatica e sa tenergli testa, non solo dal punto di vista intellettuale ma pure sul piano caratteriale. Dovrebbe essere un’architetta, o qualcosa del genere, ma lui sulle questioni private è sempre stato molto discreto, per cui non si sa più di tanto e va bene così, in fondo sono fatti loro”.
