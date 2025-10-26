L’oroscopo di oggi, domenica 26 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 26 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La buona comunicazione e la costante disponibilità che offriamo al prossimo a volte ci fa perdere di vista che c’è chi si approfitta di noi. Vivendo un rapporto di coppia, dobbiamo fare i conti con le nostre debolezze, la gelosia è nemica.
Toro
Una persona affidabile, che conosce la nostra posizione lavorativa, ci aiuta a capire che a volte non conviene insistere nella propria idea. Se siamo usciti con difficoltà da una relazione affettiva, rimettiamoci in gioco con nuovo entusiasmo.
Gemelli
Ci troviamo in una posizione scomoda di fronte a una decisione da prendere, ma solo il tempo può dirci che abbiamo fatto la cosa giusta. Programmare un viaggio che possa portare chiarezza nei nostri pensieri, questo è il consiglio degli astri.
Cancro
I guadagni rapidi possono costituire un rischio, meglio concentrarci su ciò che è concreto nel lungo termine. Momento buono per gli affari. Giove nel segno rafforza i legami con la famiglia, favoriamo passatempi e svago con grandi e piccini.
Leone
Questo venerdì promette bene, riusciamo a chiudere una fase di gravosi impegni senza lasciare nulla in sospeso, pronti a goderci due giorni di riposo. A breve ci viene saldato un sospeso, la buona notizia potrebbe stimolare il desiderio di acquisti.
Vergine
Avendo una scelta, non pensiamoci troppo, come recita il vecchio adagio: “Ogni lasciata è persa!”. Non possiamo pretendere la perfezione. La professione richiede tutte le nostre forze intellettive, ma questo ci rende orgogliosi dei risultati.
Bilancia
In chiusura di settimana ci sentiamo appagati dal lavoro e contenti di ciò da cui siamo circondati, compresi gli amici fedeli di sempre. La sfera finanziaria richiede controllo e lucidità, attenzione a non farci prendere da facili abbagli.
Scorpione
Il quadrato Sole-Plutone causa conflitti interiori e questioni irrisolte, ma Mercurio e Giove ci conducono a una visione ampia, ottimistica e concreta. Cogliamo l’occasione di qualche ora in libertà per dare voce a una storia che stiamo trascurando.
Sagittario
Se ci hanno detto che siamo testardi e ostinati, non facciamone un problema: grazie a questa qualità, riusciamo a risolvere una questione. Vivendo una relazione da lungo tempo, ci chiediamo se tutto funziona solo grazie a noi stessi.
Capricorno
È importante circondarsi di persone affidabili, abbiamo alcune difficoltà lavorative che, per essere definite, prima devono essere chiarite. Avvertiamo un’evoluzione nelle ambizioni e nella crescita personale, una circostanza da sfruttare appieno.
Acquario
Un’incomprensione ci ha cambiato l’umore, ma affrontando la questione per tempo e in maniera sincera, riusciamo a far tornare il sereno. Se abbiamo scelto di sentirci liberi da legami, ci aspettano comunque occasioni di giocose conquiste.
Pesci
Allontaniamo la malinconia del passato. Anche se ci ha procurato incertezze e separazioni, si apre per noi lo spiraglio di luce che aspettavamo. Possiamo essere sereni e orgogliosi di questo periodo, sia nel lavoro sia sotto il profilo economico.