Le tossicodipendenze a “Genitori, che fare?” oggi su Rai 2

Oggi pomeriggio su Rai 2 le tossicodipendenze a “Genitori, che fare?”, con le testimonianze di chi ha saputo reagire e ricominciare

Il tema delle tossicodipendenze è al centro del nuovo appuntamento con “Genitori, che fare?”, il programma della Direzione Approfondimento Rai, condotto da Gianni Ippoliti e dedicato ai grandi temi dell’educazione, in onda domenica 26 ottobre alle 17.00 su Rai 2. Si racconteranno gli effetti devastanti che le droghe procurano, ma anche le storie di chi ha saputo reagire, trovare aiuto e ricominciare. In studio, come sempre, il confronto tra genitori e ragazzi.

Spazio anche ai servizi con molte testimonianze e al contributo di esperti che aiuteranno a comprendere i meccanismi psicologici, fisici e sociali legati alla dipendenza. Interverranno: Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa; il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra; Adele Minutillo, ricercatrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità.