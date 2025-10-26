Landini alla manifestazione CGIL: “Risposte dal governo o nuovi scioperi”

Dalla piazza di Roma il leader della Cgil Landini avverte su un possibile nuovo sciopero. E lancia una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare in materia di sanità

Si sono radunati in piazza della Repubblica a Roma i partecipanti alla manifestazione della Cgil che si concluderà a piazza San Giovanni. Dal titolo “Democrazia al lavoro” l’iniziativa chiede l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, no alla precarietà e al riarmo.

LANDINI: “PRONTI A USARE OGNI STRUMENTO A DISPOSIZIONE”

“Avanzeremo al Parlamento e al governo le nostre richieste di modifica e lo diciamo in modo molto chiaro anche a tutte le altre organizzazioni sindacali, perchè vogliamo proseguire e andare avanti insieme. Vorrei che fosse chiaro: noi non ci fermeremo e se a queste risposte non ci saranno date le soluzioni siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione fino a quando non cambieremo questa situazione”. Lo dice il segretario della Cgil, Maurizio Landini, concludendo la manifestazione dal palco di piazza San Giovanni.

