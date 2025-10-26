La salute del sangue a “Check-Up” stamani su Rai 1

Stamani su Rai 1 la salute del sangue a “Check-Up”. In sommario anche la relazione tra salute mentale e storia clinica familiare
La salute del sangue, la linfa vitale del corpo umano, è al centro del nuovo appuntamento con “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini, in onda domenica 26 ottobre alle 9.15 su Rai 1, su Raiplay e, in podcast, su Raiplaysound.
Il professor Rolando Bolognino, docente in “Terapie Integrate nelle Patologie Oncologiche Femminili” – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, spiegherà in che modo i nutrienti che si assumono ogni giorno possono agire come protezione per la salute del cuore e delle arterie.
A seguire, il professor Giorgio Sesti, ordinario di Medicina Interna alla Sapienza Università di Roma, chiarirà l’importanza della misurazione della pressione arteriosa e il significato delle sue variazioni.
Il professor Angelo Santoliquido, direttore dell’Unità Operativa di Angiologia e diagnostica vascolare non invasiva presso il Policlinico Gemelli di Roma e Presidente del Collegio Italiano di Flebologia, mostrerà poi, attraverso animazioni in 3D, come può avvenire la formazione di un coagulo all’interno di un vaso sanguigno.
E ancora, uno spazio sulla mielofibrosi: il professor Alessandro Vannucchi, direttore della Struttura Organizzativa Dipartimentale Ematologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, ne approfondirà gli aspetti principali.
Con la dottoressa Silvia Mangiacavalli, ematologa dell’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, si parlerà, invece, di mieloma multiplo.
Il professor Bernardo Carpiniello, professore emerito di Psichiatria dell’Università degli Studi di Cagliari, affronterà il tema della relazione tra salute mentale e storia clinica familiare.
Chiuderà la puntata il dottor Pierluigi Bartoletti, vicesegretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, che chiarirà il significato di alcuni termini medici.