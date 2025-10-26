La morte di Willy Monteiro Duarte a “Un giorno in Pretura” su Rai 3

Stasera in seconda serata su Rai 3 la morte di Willy Monteiro Duarte a “Un giorno in Pretura” nell’ultima puntata della stagione autunnale

Ultima puntata della stagione autunnale di “Un giorno in Pretura”, dedicata alla morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa a Colleferro il 6 settembre di cinque anni fa. “Willy vittima del branco” è il titolo della puntata: una vicenda che ha molto colpito l’opinione pubblica e che, oltre a cinque processi, ha prodotto due libri ed un film, presentato in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma. Appuntamernto con “Un giorno in Pretura”, di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, domenica 26 ottobre alle 23.10 su Rai 3.