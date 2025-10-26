La Film Photography Experience arriva al Remira Market


Film Photography Experience è l’attività speciale che animerà la nuova edizione di Remira Market al DKR, domenica 26 ottobre

film photography experience foto

Pensata per chi desidera riscoprire la magia dello scatto su pellicola, l’esperienza invita i partecipanti a raccontare il market — i suoi colori, le persone, i dettagli nascosti — attraverso immagini autentiche e lente.

Guidati da Diletta Radaelli (@21millimeters), i partecipanti impareranno le basi della fotografia analogica e, armati di una macchina fotografica reflex, realizzeranno sei scatti su pellicola, in un percorso che unisce tecnica, osservazione e creatività.

La mattinata inizierà alle 10:30 con una breve introduzione teorica, seguita da una camminata tra gli stand del market per mettere subito in pratica quanto appreso.

«Remira Market è sempre stato un luogo dove il tempo sembra dilatarsi, dove ogni pezzo racconta una storia. Con questa esperienza vogliamo fare lo stesso con le immagini: fermare l’attimo, dare valore alla lentezza e al racconto visivo», spiegano le organizzatrici Katia e Virginia.

Tra abiti d’epoca, accessori e oggetti che custodiscono memorie, Remira Market torna al DKR con una nuova edizione che celebra la bellezza dell’osservare: un invito a rallentare, esplorare e lasciarsi ispirare dal fascino imperfetto del passato.

Diletta Radaelli / 21 millimeters

Dietro l’obiettivo della Film Photography Experience c’è Diletta Radaelli, in arte 21 millimeters. Il suo nome racchiude la sua identità artistica: “21” è il suo numero guida, un segno positivo che accompagna i momenti di svolta; “millimeters” richiama invece la misura delle lenti fotografiche — simbolo della sua visione sensibile e istintiva.

Fotografa di concerti, eventi e spettacoli, Diletta si definisce un’esploratrice dell’emozione visiva. La sua è una fotografia d’emozione: un modo di raccontare ciò che non si vede, ma si sente.

Informazioni a uso stampa

L’esperienza include un libretto introduttivo, una macchina fotografica analogica, sei scatti su pellicola e una sorpresa finale dedicata ai partecipanti.

I posti sono limitati a 10 persone, per garantire un’atmosfera intima e personalizzata.

Il costo di partecipazione è di 45 euro.