La Film Photography Experience arriva al Remira Market

Film Photography Experience è l’attività speciale che animerà la nuova edizione di Remira Market al DKR, domenica 26 ottobre

Pensata per chi desidera riscoprire la magia dello scatto su pellicola, l’esperienza invita i partecipanti a raccontare il market — i suoi colori, le persone, i dettagli nascosti — attraverso immagini autentiche e lente.

Guidati da Diletta Radaelli (@21millimeters), i partecipanti impareranno le basi della fotografia analogica e, armati di una macchina fotografica reflex, realizzeranno sei scatti su pellicola, in un percorso che unisce tecnica, osservazione e creatività.

La mattinata inizierà alle 10:30 con una breve introduzione teorica, seguita da una camminata tra gli stand del market per mettere subito in pratica quanto appreso.

«Remira Market è sempre stato un luogo dove il tempo sembra dilatarsi, dove ogni pezzo racconta una storia. Con questa esperienza vogliamo fare lo stesso con le immagini: fermare l’attimo, dare valore alla lentezza e al racconto visivo», spiegano le organizzatrici Katia e Virginia.

Tra abiti d’epoca, accessori e oggetti che custodiscono memorie, Remira Market torna al DKR con una nuova edizione che celebra la bellezza dell’osservare: un invito a rallentare, esplorare e lasciarsi ispirare dal fascino imperfetto del passato.

Diletta Radaelli / 21 millimeters

Dietro l’obiettivo della Film Photography Experience c’è Diletta Radaelli, in arte 21 millimeters. Il suo nome racchiude la sua identità artistica: “21” è il suo numero guida, un segno positivo che accompagna i momenti di svolta; “millimeters” richiama invece la misura delle lenti fotografiche — simbolo della sua visione sensibile e istintiva.

Fotografa di concerti, eventi e spettacoli, Diletta si definisce un’esploratrice dell’emozione visiva. La sua è una fotografia d’emozione: un modo di raccontare ciò che non si vede, ma si sente.

Informazioni a uso stampa

L’esperienza include un libretto introduttivo, una macchina fotografica analogica, sei scatti su pellicola e una sorpresa finale dedicata ai partecipanti.

I posti sono limitati a 10 persone, per garantire un’atmosfera intima e personalizzata.

Il costo di partecipazione è di 45 euro.