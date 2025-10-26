La Caritas della Diocesi di Albano a “Sulla Via di Damasco” su Rai 3

Stamani su Rai 3 la Caritas della Diocesi di Albano a “Sulla Via di Damasco”. Ospite il direttore Alessio Rossi

Ci sono luoghi dove la povertà non è solo mancanza, ma relazione, gratuità, amore condiviso. Uno di questi è la Caritas della Diocesi di Albano, nel cuore dei Castelli romani.

A “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura, in onda domenica 26 ottobre alle 7.30 su Rai 3, Eva Crosetta e il direttore Alessio Rossi visiteranno i centri e i servizi della Caritas, che ogni giorno si reinventano con dedizione e passione per ridare dignità e speranza ai più poveri e più fragili.

Prima tappa al Centro “il Crocicchio” di Anzio, un angolo di accoglienza dove l’ascolto e i piccoli gesti creano un clima di famiglia. Poi, al Centro Caritas di Genzano, con l’Emporio della solidarietà che aiuta quasi 400 famiglie. “Mi hanno aiutato a trovare un lavoro e a mangiare”, racconta una beneficiaria.

In coda al programma anche il Centro Cardinal Pizzardo, a Torvaianica (Roma), che offre un sostegno concreto e personalizzato a famiglie indigenti, senza tetto, padri separati in difficoltà e altri soggetti vulnerabili. Il principio guida è “accompagnare”. L’esperienza di operatori come Piergiorgio testimonia come l’aiuto possa diventare un’occasione di rinascita, dove chi ha ricevuto sostegno diventa a sua volta risorsa per altri.