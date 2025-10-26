“Kilimangiaro” oggi su Rai 3, dal Mediterraneo al Nepal

La nuova puntata di “Kilimangiaro” oggi su Rai 3 offre un viaggio tra mari e montagne, vette altissime fino ai misteri dello spazio

La nuova puntata di “Kilimangiaro” offre un viaggio tra mari e montagne, vette altissime fino ai misteri dello spazio. Prosegue così il percorso alla scoperta del pianeta, raccontato da chi lo esplora, lo studia e lo attraversa con occhi curiosi e mente aperta. Appuntamento domenica 26 ottobre alle 16.45 su Rai 3, con Camila Raznovich che guiderà gli spettatori tra scoperte scientifiche e consigli per viaggiare.

Si comincia con il racconto dell’oceanografo Sandro Carniel, che spiega come negli anni il cambiamento climatico ha modificato il Mediterraneo. Si passerà dall’osservazione dell’innalzamento del livello del mare alle Isole Brioni in Croazia alla scoperta del canyon di Caprera, nell’arcipelago della Maddalena, habitat di molti cetacei. In Costa Brava si trovano, invece, altri canyon sottomarini, dove si formano le correnti fredde cosiddette di acqua densa, oggetto di mutamenti a causa del surriscaldamento delle acque superficiali. Carniel andrà, infine, in Grecia, all’isola di Citera, per capire cos’è l’overfishing e si vedrà come una comunità viva in simbiosi con il mare.

La content creator Carolina Isella, viaggiatrice molto attiva sui social, darà utili consigli di viaggio, specialmente per trekking, escursioni in natura e viaggi on the road e racconterà il trekking che ha fatto nella regione indiana del Ladakh e i viaggi in Islanda e Nuova Zelanda.

In collegamento dal Nepal, poi, l’alpinista italiano Hervè Barmasse che spiegherà com’è stata compiuta la prima salita in stile alpino della parete sud del Numbur Peak, raccontando le difficoltà incontrate e la preparazione, oltre a presentare i compagni di spedizione.

È l’ingegnere Andrea Ferrero a portare gli spettatori nello spazio, con curiosità e aneddoti su uomini e donne senza le quali non sarebbero state compiute molte grandi imprese spaziali. Tratte dal suo libro “Rimasti a terra. Eroi ed eroine dimenticati dell’avventura spaziale”, racconterà le storie delle persone che hanno contribuito alle scoperte e alle spedizioni nello spazio ma che sono state dimenticate dalla memoria.

E ancora tra le stelle con l’astrofisico Luca Ighina, protagonista della scoperta di un gigantesco buco nero che cresce a una velocità sorprendente a 13 miliardi di anni luce dalla Terra. Il programma di Rai Cultura si chiude con Paolo Magri che ci parla dell’attualità del mondo e dei suoi equilibri, spesso precari, che tanto interessano i viaggiatori.