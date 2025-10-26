Il pugile Emanuele Blandamura a “Haka” oggi su Rai 3

È Emanuele Blandamura l’ospite del nuovo appuntamento con “Haka”, il nuovo programma per i giovani e con i giovani, ideato e condotto da Stefano Buttafuoco, in onda domenica 26 ottobre alle 13 su Rai 3. Il pugile italiano è da anni testimonial di diversi progetti sociali nelle scuole e negli istituti penitenziari italiani.

Ogni puntata prevede la presenza in studio di un pubblico “under 35”. Con loro si commenteranno testimonianze e servizi girati in tutta Italia, rivolti a quattro grandi progetti del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, finalizzati alla loro crescita personale e professionale.

Programma realizzato in collaborazione con il Ministro per lo sport e i giovani, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.