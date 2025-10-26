Il film “Il Vento e il Leone” oggi su Rai Movie: la trama

Sean Connery e Candice Bergen sono i due protagonisti de “Il Vento e il Leone” di John Milius, film d’avventura storica che unisce epica, azione e romanticismo, in onda domenica 26 ottobre alle 21.10 su Rai Movie.

Ispirato a eventi reali e ambientato nel Marocco del 1904, racconta la storia del capo berbero Mulay Ahmad al-Raysuni (Sean Connery) che, per attirare l’attenzione sul suo popolo sfruttato dal colonialismo tedesco e francese, rapisce una vedova americana, Eden Pedecaris (Candice Bergen), e i suoi figli.

Il pretesto della liberazione della donna dà la possibilità al presidente americano Theodore Roosevelt di intervenire nella contesa politica. Bellissima la colonna sonora di Jerry Goldsmith che ricevette una nomination agli Oscar. Considerato un classico del genere avventuroso degli anni ’70, “Il vento e il leone” è entrato nella storia del cinema per sequenze memorabili e una regia spumeggiante.