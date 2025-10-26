Il Casanova di Luigi Comencini stasera su Rai Storia: la trama del film

Un nome diventato sinonimo di seduttore: Giacomo Casanova è stato letterato, alchimista, spia, diplomatico, ma è passato alla storia come latin-lover e libertino. Il film “Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova Veneziano” – in onda domenica 26 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema” – ripercorre la prima parte della sua vita, ispirato ai primi cinque capitoli della sua autobiografia.

Figlio di due attori, rimasto orfano del padre, il piccolo Giacomo Casanova viene mandato da Venezia a Padova per poter studiare. Qui un prete lo indirizza agli studi ecclesiastici. Qualche anno più tardi, però, tornato a Venezia, comincia le prime relazioni amorose e clandestine che lo renderanno famoso. Tra gli interpreti, Maria Grazia Buccella, Tina Aumont, Senta Berger, Raoul Grassilli, Leonard Whiting. La regia è di Luigi Comencini che firma anche la sceneggiatura con Suso Cecchi D’Amico.