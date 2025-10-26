Giochi e spazi su misura: sugli Intercity arriva l’area bambini

Sui nuovi Intercity, in servizio dal 2026, ci sarà un’area ludica e interattiva dedicata ai passeggeri dai 3 ai 12 anni

Viaggiare in treno diventa un’avventura a misura di bambino. Con Intercity Kids, Trenitalia (Gruppo FS) porta a bordo dei nuovi treni Intercity 200 un’area ludica e interattiva dedicata ai passeggeri più piccoli, dai 3 ai 12 anni, trasformando ogni viaggio in un momento di scoperta, gioco e condivisione.

In servizio a partire dal 2026, i nuovi treni di media e lunga percorrenza, capaci di raggiungere i 200 chilometri orari, sono progettati per coniugare innovazione tecnologica, comfort e sostenibilità, mettendo al centro l’inclusione con uno spazio dedicato ai passeggeri più piccoli, anche a mobilità ridotta.

L’obiettivo principale è promuovere comportamenti virtuosi e valorizzare la ricchezza del patrimonio naturale, culturale e artistico italiano, attraverso giochi progettati ad hoc dai designer de ilVespaio.

Sul fronte della sostenibilità, circa il 99% dei materiali del prototipo è riciclabile: le strutture dell’area educational sono in alluminio, il tappeto in nylon rigenerato, i puff in poliestere riciclato, mentre i trenini e altri elementi ludici sono realizzati in polietilene riciclato. Un approccio concreto all’economia circolare, che fa del gioco un’occasione per imparare il rispetto dell’ambiente.

Intercity Kids è stata selezionata per la pubblicazione sull’ADI Design Index 2025, nella categoria “Design per i Servizi”, e sabato 25 ottobre viene presentato il suo prototipo all’ADI Museum di Milano. Per il resto dell’esposizione, in programma fino al 30 ottobre a Milano, e durante la tappa di Agrigento (12-28 novembre) sarà invece allestito un corner dedicato.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’INTERCITY KIDS

La parete di INTERCITY Kids sarà caratterizzata da un percorso fresato che rappresenta l’Italia, su cui sarà possibile far scorrere la locomotiva e le carrozze di un treno. Intorno ai binari saranno disposte immagini della biodiversità e del patrimonio culturale del Paese.

All’interno saranno previsti anche una postazione comandi che riproduce la cabina di guida di un treno, un gioco dedicato al riciclo e alla raccolta differenziata, alcuni oblò per osservare il paesaggio e puff colorati con cui giocare liberamente. Lo spazio sarà inoltre arricchito da contenuti didattici testuali, pensati per bambini e genitori, con informazioni e curiosità per incoraggiare scelte più consapevoli e sostenibili. Tutti i testi saranno realizzati con particolare attenzione alla leggibilità per i bambini con dislessia.

IL NUOVO INTERCITY 200

L’Intercity 200, progettato da Alstom, sarà in grado di raggiungere i 200 chilometri orari ed entrerà in servizio a partire dal 2026. È un treno ecosostenibile, riciclabile fino al 93% e con un tasso di recuperabilità del 96%, che garantisce una riduzione dei consumi energetici fino al 30% rispetto ai modelli precedenti. A bordo i passeggeri troveranno ambienti accoglienti e funzionali, con 403 posti a sedere, 3 postazioni PRM e 8 spazi per biciclette, con possibilità di ricarica per quelle elettriche.

I convogli sono parte di un investimento di Trenitalia da 525 milioni di euro, finanziato anche attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’acquisto di 38 nuovi treni a media e lunga percorrenza.

Il rinnovo della flotta Intercity si inserisce nella visione del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS, che prevede 100 miliardi di euro di investimenti complessivi, e consolida il ruolo di FS come motore della transizione ecologica e digitale della mobilità italiana, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e sostenibilità.

